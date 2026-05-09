Helmut-Kohl-Allee in Berlin offiziell eingeweiht

Berlin (dpa) - Eine große Straße in Berlin trägt nun den Namen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Am späten Vormittag wurde das Schild der Helmut-Kohl-Allee in Berlin-Mitte offiziell enthüllt. «Heute ist es endlich so weit, dass in Berlin eine Straße nach Doktor Helmut Kohl benannt wird, um seine historische Leistung in würdiger Form sichtbar zu machen», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Festveranstaltung in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) unweit der frisch umbenannten Straße.

Europa, Deutschland und insbesondere Berlin hätten Kohl unendlich viel zu verdanken, sagte Wegner. «Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute die Hofjägerallee umbenennen werden und diese nun den Namen Helmut Kohl tragen wird.»

Von der Siegessäule in Richtung CDU-Bundesgeschäftsstelle

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Die nach Helmut Kohl (1930-2017, CDU) benannte Straße im Berliner Bezirk Mitte führt von der Siegessäule durch den Tiergarten in Richtung der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Die Berliner Regierungsparteien CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag 2023 vereinbart, eine Straße oder einen Platz nach dem Berliner Ehrenbürger zu benennen.

Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und ehemalige CDU-Bundesvorsitzende, betonte, sie halte die Entscheidung zur Umbenennung der Hofjägerallee für eine gute. In Sichtweite der CDU-Parteizentrale und der Konrad-Adenauer-Stiftung sprach sie von einem «gewissen Dreieck der Christdemokratie».

Foto: Fredrik von Erichsen/dpa In Kohls Amtszeit fiel die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. (Archivbild)

Kohl gilt als «Kanzler der Einheit». In seine Amtszeit von 1982 bis 1998 fiel die Wiedervereinigung. Gleichzeitig ist er unter anderem wegen seiner Rolle im CDU-Spendenskandal umstritten.

Merkel, Merz und Kohl-Richter nicht dabei

Altkanzlerin Angela Merkel sowie Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) nahmen an der Veranstaltung nicht teil. Auch Kohls Witwe Maike Kohl-Richter war nicht dabei.