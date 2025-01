Holocaust-Überlebende: Die Demokratie schwankt

Berlin (dpa) - Vor dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer vor Gefahren für die Demokratie gewarnt. «Das Wesentliche ist, dass die Demokratie bleibt, die leider in vielen Ländern auch schwankend ist», sagte die 103-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das ist nicht sehr schön, aber so ist es.»