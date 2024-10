Jahrestag: Steinmeier sieht Deutschland in Zerreißprobe

Berlin (dpa) - Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sieht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Deutschland in einer Zerreißprobe. «Seit dem 7. Oktober erleben wir auch an deutschen Schulen und Universitäten, in Kultureinrichtungen, auf den Straßen und in den Medien, wie uns dieser Krieg im Nahen Osten zu zerreißen droht», sagte Steinmeier bei einem Gedenkakt in Berlin.