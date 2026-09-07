Bundestag

Jens Spahn zurück in der Bundestagsfraktion

Nach seinem Rücktritt vom Amt des Unionsfraktionschefs war Jens Spahn einige Wochen abgetaucht, gab auch keine Interviews. Jetzt ist der CDU-Politiker zurück.

Jens Spahn war bei seiner Rückkehr in die Bundestagsfraktion ein beliebter Gesprächspartner. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Jens Spahn war bei seiner Rückkehr in die Bundestagsfraktion ein beliebter Gesprächspartner.

Berlin (dpa) - Knapp zwei Monate nach seinem Rücktritt hat sich der ehemalige Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) erstmals wieder einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Am späten Nachmittag nahm er an der ersten Fraktionssitzung im Bundestag nach der Sommerpause teil – in einer der hinteren Reihen. Spahn gehört jetzt dem Haushaltsausschuss an und hat in der Fraktion keine führende Funktion mehr.

Der 46-Jährige hatte sich nach seinem Rücktritt Mitte Juli bisher nicht mehr öffentlich gezeigt und nahm auch nicht an der Sondersitzung teil, in der Thorsten Frei zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Spahn war vom Fraktionsvorsitz zurückgetreten, nachdem er publik gemacht hatte, dass er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben. Dieses Vorgehen löste Unmut auch in der Union aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor
Personalrochade

Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor

Vier Tage hat es gedauert. Jetzt steht fest, wer dem zurückgetretenen Jens Spahn nachfolgen soll. Daraus ergibt sich aber die nächste offene Personalfrage, die erst später beantwortet werden soll.

22.07.2026

Thorsten Frei: Auf Umwegen an die Fraktionsspitze
Personalumbau in der Union

Thorsten Frei: Auf Umwegen an die Fraktionsspitze

Er kommt jetzt da an, wo ihn viele schon im vergangenen Jahr gerne gesehen hätten. Einer der engsten Vertrauten des Kanzlers bekommt einen neuen Job.

22.07.2026

Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge
Nach Rücktritt

Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge

Der Kanzler hatte angekündigt, dass die Nachfolge Spahns an der Spitze der Unionsfraktion schnell geklärt werden soll. Jetzt gibt es einen Termin. Die Personalspekulationen laufen auf Hochtouren.

20.07.2026

Familie statt Fraktion: Abrupter Sturz eines Aufsteigers
Rücktritt von Spahn

Familie statt Fraktion: Abrupter Sturz eines Aufsteigers

In seinen 14 Monaten als Unionsfraktionschef hat Jens Spahn viele Krisen überstanden. Nun stürzt er über eine private Entscheidung mit politischer Bedeutung.

19.07.2026

Merz fordert Unionsfraktionschef Spahn zum Rücktritt auf

18.07.2026