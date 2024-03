Joschka Fischer: Europa muss abschreckungsfähig werden

Köln (dpa) - Europa muss nach Überzeugung des ehemaligen grünen Außenministers Joschka Fischer schnell «abschreckungsfähig werden, damit jeder potenzielle Aggressor nicht mal dran denkt, uns anzugreifen». Es sei jetzt nicht die Zeit, auf ausgeglichene Haushalte zu setzen. «Wir müssen abschreckungsfähig, wir müssen verteidigungsfähig werden», forderte der 75-Jährige beim Literaturfestival Lit.Cologne in Köln.

Schon Anfang November könne sich Europa im Osten dem revisionistischen, nach Weltmacht strebenden Russland und im Westen einem isolationistischen Amerika unter Donald Trump gegenübersehen. «Das ist eine sehr, sehr ungemütliche - wenn ich das mal verharmlosend so nennen darf - strategische Situation, in der wir uns dann befinden würden. Sind wir in der Lage, uns selbst zu schützen als Europäer? Ich sage Ihnen ganz ehrlich meine Überzeugung: Wir sind es zum momentanen Zeitpunkt nicht. Wir müssen alles tun, damit wir es werden.»