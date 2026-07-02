Juso-Chef: «Steuerentlastung bleibt ambitionslos»

Berlin (dpa) - Das Reformpaket der schwarz-roten Koalition stößt bei der Jugendorganisation der SPD auf heftige Kritik. «Es ist begrüßenswert, dass die Superreichensteuer kommt. Die Entlastung der Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen bleibt aber ambitionslos», sagte Juso-Chef Philipp Türmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Nur in einem Land, in dem die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, kann auch mehr Geld ausgegeben werden und die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen. Deshalb sind die ganzen Kürzungsphantasien der Union so fatal», kritisierte er.

Befristung und Krankschreibung im Visier

Auch mit Blick auf die geplanten Änderungen zum Arbeitsmarkt hagelte es Kritik: «Die Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bringt kein Prozent mehr Wachstum, aber deutlich mehr Unsicherheit für Beschäftigte», sagte Türmer. Dies tue «richtig weh».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum