Kanzler Scholz räumt Fehler ein - AfD «politisch bekämpfen»

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Fehler in der Arbeit der Ampel-Koalition eingeräumt. Der SPD-Politiker sagte der Wochenzeitung «Die Zeit» auf die Frage, welchen Anteil er selbst am Erscheinungsbild der Regierung habe: «Als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung für die Regierung. Punkt. Es wäre also abwegig, zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun. Leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen, und darauf hätte ich gut verzichten können.» Auf die Frage, ob das eine Form von Selbstkritik sei, sagte Scholz: «Ja.»