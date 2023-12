Kanzler Scholz: «Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht»

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich optimistisch, dass Deutschland den Herausforderungen dieser Zeit gewachsen ist. «Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht», sagte der SPD-Politiker in seiner Neujahrsansprache, deren Text am Samstag vorab verbreitet wurde. «Das macht die Herausforderungen unserer Zeit nicht kleiner.»

Scholz sprach aber auch von Verständnis für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. «Kaum war Corona halbwegs vorbei, brach Russland mitten in Europa einen unerbittlichen Krieg vom Zaun», sagte er. Kurz darauf habe der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn abgedreht, und im Herbst habe es noch den brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel gegeben. «Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit.»

Scholz kündigte an, kraftvoll in die Zukunft investieren zu wollen. «Denn wer in diesen Tagen mit der Bahn unterwegs ist oder vor einer maroden Brücke im Stau steht, der merkt: Unser Land wurde zu lange auf Verschleiß gefahren. Deshalb investieren wir jetzt: in ordentliche Straßen und eine bessere Bahn.»