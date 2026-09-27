Kassen warnen vor Pflege-Blockade - «Geld alle»

Berlin (dpa) - Die Pflegekassen ermahnen die SPD, die angekündigte Pflegereform nicht zu blockieren. «Nicht zu handeln, wäre fatal», sagte der Chef des Kassen-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Pflegereform muss jetzt in den Deutschen Bundestag kommen.» Ähnlich äußerte sich die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Katrin Staffler (CSU). SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte Änderungen an Reformplänen von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) gefordert und mit Blockade gedroht.

Blatt bekräftigte: «In der Pflege herrscht Alarmstufe Rot.» Dass die Pflege bis Ende des Jahres ein Defizit von 4,4 Milliarden Euro anhäufen werde, sei lange bekannt. «In wenigen Monaten ist das Geld schlichtweg alle.» Sein Appell richte sich «aktuell insbesondere an die SPD», sagte Blatt.

Bevollmächtigte: Gefahr für Versorgung

Unterstützung für die SPD kommt von Verdi. «Die SPD greift die massive Kritik an der geplanten Pflegereform auf, das begrüßen wir sehr», sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler der dpa. Reformen seien nötig, die die Menschen nicht weiter belasteten.

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Auch Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop mahnte weitergehende Beratungen der Koalition zur Reform an. Die bisherigen Pläne der Bundesregierung stärkten nicht die pflegerische Versorgung, sondern schwächten sie. «Leistungen zu kürzen, Kosten auf Pflegebedürftige und Angehörige abzuwälzen und zentrale Versprechen aus dem Koalitionsvertrag hinauszuzögern, wie die Begrenzung der Eigenanteile für Pflegeheimbewohner, sind der falsche Weg», betonte die Vorständin des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes (vzbv) gegenüber der «Rheinischen Post».

Die Pflege-Bevollmächtigte Staffler kritisierte hingegen: «Immer neue Vorschläge der SPD verzögern die dringend nötige Pflegereform.» Das gefährde die finanzielle Stabilität der Pflegeversicherung und damit die Versorgungssicherheit für Millionen Pflegebedürftige. Die Reform müsse zeitnah ins Kabinett. Die Arbeiten an einer Strukturreform liefen parallel. Für die private Krankenversicherung warf PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther der SPD «ideologische Forderungen» vor, mit denen sie die dringend notwendige Reform blockiere.

Der Chef des gesetzlichen Kassenverbands, Blatt, sagte: «Wenn diese mit einer Blockade droht, um Leistungskürzungen zu vermeiden, dann stelle ich fest, dass der Schlüssel für eine gerechtere Lösung im SPD-geführten Finanzministerium liegt.» Blatt erneuerte die Forderung der Kassen, sogenannte versicherungsfremde Leistungen wie Rentenbeiträge für pflegende Angehörige aus Steuermitteln zu finanzieren. Allein dabei gehe es um fünf Milliarden Euro.

«Privatversicherte müssen Beitrag leisten»

Linnemann hatte angekündigt, seine Reformpläne in der kommenden Woche ins Kabinett zu bringen. Doch SPD-Fraktionschef Miersch sagte der «Bild»: «Ein reines Kürzungspaket macht die SPD-Bundestagsfraktion so nicht mit.» Es fehlten die notwendigen Strukturreformen. Das könne und müsse sich noch ändern.

Miersch betonte, die Reform müsse Pflege als Aufgabe der ganzen Gesellschaft begreifen. «Deshalb müssen dazu auch Privatversicherte ihren gerechten Beitrag leisten.» Dafür erwarte er «konkrete Vorschläge».

Saarland konkretisiert Preisdeckel

Auch die SPD-Vorstellungen für einen Preisdeckel für die steigenden Eigenanteile im Heim nehmen Gestalt an. So schlägt das Saarland ein zweistufiges Modell vor. In Stufe eins soll der Anteil der Betroffenen auf maximal 1.500 Euro begrenzt werden. Dann sollen die Eigenanteilskosten durch Zuschüsse unter 1.500 Euro fallen. Der Vorschlag ist in einem Brief von Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) an seine Länderkolleginnen und -kollegen enthalten, der der dpa vorliegt. Die ARD berichtete zuerst über das Konzept. Im Juli waren die Eigenanteile allein für die Pflege im Heim auf im Schnitt 3.364 Euro im Monat in Deutschland gestiegen.