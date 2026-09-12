Gegenwind für die AfD

«Kein Schritt zurück»: Rund 20.000 bei Demo gegen AfD in NRW

Mit starker Mobilisierung, bunten Plakaten und klaren Worten setzen Tausende ein Zeichen gegen Ausgrenzung und gegen die AfD. Von Stricknadeln über das Krümelmonster: ein kreativer Protest.

Auch das blaue Krümelmonster aus der «Sesamstraße» ist im Protestzug zu sehen. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Auch das blaue Krümelmonster aus der «Sesamstraße» ist im Protestzug zu sehen.

Düsseldorf (dpa) - Unter dem Motto «Kein Schritt zurück! Gegen die AfD und rechte Hetze!» sind nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Veranstaltern rund 20.000 Menschen durch die Düsseldorfer Innenstadt gezogen. Die ursprünglich angemeldete Teilnehmerzahl wurde damit verdoppelt. Mehrere politische Initiativen hatten zu der Protestkundgebung aufgerufen, um ein gemeinsames Zeichen für eine offene demokratische Gesellschaft zu setzen. 

Auf den Transparenten war etwa zu lesen: «Kein Platz für Rattenfänger» oder «Jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten!» Zu den Teilnehmern, die nach Polizeiangaben friedlich und ohne Gegendemonstrationen unterwegs waren, zählten auch die «Omas gegen Rechts». Auf ihrem Plakat postulierten sie mit angehängtem Läppchen und Nadeln: «Rechts wird nur gestrickt.» Bei schönstem Wetter hatten sich auch zahlreiche Familien mit Kindern in den Protestzug eingereiht. 

Demonstranten erinnern mahnend an die Anfänge der Nazis in Deutschland. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Demonstranten erinnern mahnend an die Anfänge der Nazis in Deutschland.

Bei der Landtagswahl am 6. September hatte die AfD in Sachsen-Anhalt mit knapp 44 Prozent mit Abstand die meisten Stimmen bekommen, eine absolute Mehrheit allerdings verfehlt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Protest trifft auf Wahlkampf
Demo gegen AfD-Veranstaltung

Protest trifft auf Wahlkampf

Während sich die AfD im Mörlenbacher Bürgerhaus über großen Andrang freut, setzen draußen rund 100 Menschen ein Zeichen. Was die Demonstranten zur Veranstaltung sagen und welche Ziele sich die AfD für die Kommunalwahl steckt.

20.02.2026

Rund 10 000 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen AfD
Demonstrationen

Rund 10 000 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen AfD

Die Sorge vor einem Rechtsruck treibt erneut viele Menschen auf die Straße. Eine AfD-Veranstaltung in Freiburg war nun der Anlass dafür.

10.02.2025

Demonstrationen

Alt, laut und mutig: Omas gegen rechts werden sichtbarer

Schilder der Omas gegen rechts sind auf fast allen Demonstrationen der jüngsten Zeit zu sehen. Die Aktivistinnen der Initiative protestieren allerdings schon seit 2018 gegen die AfD und Nazis.

09.02.2024

Politik

Bundeszentrale: AfD-Wahl ist kein Protest mehr

«Die Wählerinnen und Wähler wollen diese Partei. Darin besteht der Ernst der Lage»: Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung warnt vor einer falschen Einschätzung von Wahlerfolgen der AfD.

02.07.2023

2. Bundesliga

Hoffenheim: «Kreativer und schlagzeilenträchtiger Ansatz»

26.04.2023