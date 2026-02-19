Familien

Kindergeld soll ohne Antrag automatisch ausgezahlt werden

Nach der Geburt eines Kindes haben viele Eltern keinen Kopf für Papierkram. Finanzminister Klingbeil will es ihnen leichter machen.

Einen Antrag auf Kindergeld soll man künftig nicht mehr stellen müssen. (Illustration) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Berlin (dpa) - Familien sollen künftig automatisch Kindergeld bekommen, ohne es aktiv beantragen zu müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Finanzminister Lars Klingbeil vorgelegt. «Dann können Eltern nach der Geburt voll und ganz für ihr Baby da sein, statt sich mit unnötigem Papierkram herumzuschlagen», sagte der SPD-Chef und Vizekanzler.

In einem ersten Schritt sollen voraussichtlich im März 2027 Eltern profitieren, die bereits mindestens ein älteres Kind haben. Das Geld für das Neugeborene soll dann automatisch an die Person ausgezahlt werden, die auch bisher Kindergeld in der Familie bekommt. Ab November 2027 soll das Verfahren ohne extra Antrag dann auch für Eltern funktionieren, die ihr erstes Kind bekommen. 

Voraussetzung ist unter anderem, dass der Staat die Kontoverbindung der Eltern schon kennt. Diese kann man zum Beispiel beim Steuerportal Elster melden. Das Kindergeld beträgt unabhängig vom Einkommen der Eltern aktuell 259 Euro pro Monat und Kind.

Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt, für 17,57 Millionen Kinder.

