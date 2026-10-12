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Klaus Ernst droht BSW bei AfD-Zusammenarbeit mit Austritt

Der Politiker, der bis zum Wochenende noch einer der beiden Landesvorsitzenden in Bayern war, macht seinen Verbleib davon abhängig, dass das Verhältnis zur rechten Partei geklärt wird.

Der bisherige Landesvorsitzende des BSW in Bayern stemmt sich gegen Nähe zur AfD. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der bisherige Landesvorsitzende des BSW in Bayern stemmt sich gegen Nähe zur AfD. (Archivbild)

Augsburg (dpa) - Klaus Ernst droht dem BSW mit Austritt, wenn seine Partei ihr Verhältnis mit der AfD nicht klärt. Er fordert eine klare Abgrenzung. «Die schleichende Verschiebung des Kurses des BSW nach rechts ist unakzeptabel und widerspricht dem Gründungskonsens der Partei», sagte er der «Augsburger Allgemeinen». «Wie viele andere Mitglieder mit gewerkschaftlichem Hintergrund frage ich mich, ob ich noch in der richtigen Partei bin.» 

«Eine Tolerierung von Klüngelei mit der AfD wurde nie im Bundesvorstand beschlossen», betont Ernst, der im Bundesvorstand des BSW ist und bis zum Wochenende Co-Landesvorsitzender in Bayern war. «Eine Mitgliedschaft im BSW hängt für mich von der Klärung des Verhältnisses zur AfD ab.» Das BSW dürfe der AfD «nicht in Ämter und in Verantwortung verhelfen, wenn sich das verhindern lässt». 

Das BSW hat jüngst in Sachsen-Anhalt mit seiner Unterstützung den Abgeordneten Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der AfD gemacht. Die Wagenknecht-Partei hatte im Vorfeld angekündigt, für den AfD-Mann zu stimmen. Außerdem nahmen BSW-Politiker an einer Feier des rechten Magazins Compact in Magdeburg teil, bei der auch AfD-Politiker zu Gast waren. 

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«Dass sich die BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt zu Feier-Runden in den Räumen des rechtsextremen Magazins Compact trifft, kann ich niemand mehr erklären und führt zu Austritten», sagt Ernst. «Das geht über die Zustimmung zu Anträgen weit hinaus.»

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