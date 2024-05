Klima-Hungerstreik: Teilnehmer laut Kampagne in Lebensgefahr

Berlin (dpa) - Nach 83 Tagen Hungerstreik für mehr Klimaschutz ist ein Aktivist nach Angaben der Kampagne «Hungern bis ihr ehrlich seid» in akuter Lebensgefahr. Der 49-jährige Wolfgang Metzeler-Kick sei noch ansprechbar und orientiert, aber körperlich sehr schwach, teilte die Kampagne mit. Sein ehrenamtliches Ärzteteam habe die Verantwortung für die medizinische Begleitung abgegeben. Trotzdem sei er entschlossen, den Hungerstreik fortzusetzen. Die Aktivisten leben in einem Camp am Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.