Koalition

Klingbeil kritisiert CDU-Angriff auf Bas: «Was soll das?»

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sei nicht mehr tragbar, findet ein wichtiger CDU-Mann. Das will sich Vizekanzler Lars Klingbeil nicht gefallen lassen – und findet klare Worte.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verwahrt sich scharf gegen Angriffe aus der Union auf seine Co-Parteichefin Bärbel Bas. Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verwahrt sich scharf gegen Angriffe aus der Union auf seine Co-Parteichefin Bärbel Bas.

Celle (dpa) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat entgeistert reagiert auf einen heftigen Angriff auf seine Co-Parteichefin Bärbel Bas aus den Reihen der Union. «Was soll das? Wir sind in verdammt schwierigen Zeiten. Wir müssen zusammenhalten in einer Regierung», sagte der Finanzminister und Vizekanzler im niedersächsischen Celle.

«Wohin zieht es eigentlich einige in der CDU?»

Klingbeil bezog sich damit auf Äußerungen des Vorsitzenden des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion, Christian von Stetten. «Die Ministerin ist nicht mehr tragbar», hatte der CDU-Abgeordnete der «Bild» über Bundesarbeitsministerin Bas gesagt. «Seit Monaten blockiert sie die Reformen, die unser Land so dringend braucht.» Klingbeil nannte von Stettens Namen nicht, erwähnte aber den «Bild»-Artikel.

Klingbeil wandte sich an die CDU und betonte, es gebe im Bundestag eine «zweite Mehrheit» neben Union und SPD, und zwar Union und AfD. «Aber das will ich nicht. Und ich hoffe, dass das viele in der Union auch nicht wollen, aber wenn ich solche Kommentare wie gestern höre, dann frage ich mich schon: Wohin zieht es eigentlich einige in der CDU?»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Klingbeil wünscht sich mehr Harmonie in Koalition

Konservative hätten häufig das Problem, sich nicht klar genug von den Rechtsextremen in Deutschland abzugrenzen, sagte Klingbeil. Es sei aber wichtig im Kampf gegen die AfD, dass die demokratische Mitte zusammenhalte und es gemeinsam hinbekomme. «Und ich wünsche mir, dass alle in Berlin mithelfen, dass das künftige Miteinander wieder besser wird.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU-Mann von Stetten: Bas als Ministerin nicht mehr tragbar
Scharfe Kritik an SPD

CDU-Mann von Stetten: Bas als Ministerin nicht mehr tragbar

Der CDU-Abgeordnete von Stetten attackiert Bundesarbeitsministern Bas: Er hält die SPD-Chefin für nicht mehr tragbar als Ministerin. Auch Vizekanzler Klingbeil bekommt etwas ab.

11.09.2026

Wackeln Bärbel Bas und Lars Klingbeil?
Rumoren in der SPD

Wackeln Bärbel Bas und Lars Klingbeil?

Sommerruhe sieht anders aus. Die SPD ist vor den Landtagswahlen und den nächsten schwarz-roten Reformen in einer brisanten Phase. Nicht nur hinter vorgehaltener Hand wird über die Spitze diskutiert.

02.08.2026

Regierungsparteien

Bärbel Bas soll neue Co-Parteichefin der SPD werden

12.05.2025

Bas vor Top-Posten? - «Entscheide selbst über mein Leben»
Regierungsbildung

Bas vor Top-Posten? - «Entscheide selbst über mein Leben»

Dreieinhalb Jahre war Bärbel Bas Bundestagspräsidentin, nun wird sie für einige Top-Posten gehandelt. Sie lässt sich aber noch nicht in die Karten schauen.

01.05.2025

SPD-Frauen wollen Esken als Parteichefin oder Ministerin
Sozialdemokraten

SPD-Frauen wollen Esken als Parteichefin oder Ministerin

SPD-Chef Klingbeil könnte im neuen Kabinett Vizekanzler werden. Doch was ist mit Co-Parteichefin Esken? SPD-Frauen beziehen Position.

12.04.2025