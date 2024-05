Klingbeil: Merz hat «freie Bahn» für Kanzlerkandidatur

Berlin (dpa) - SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr Kanzlerkandidat der Union wird. Merz sei durch den CDU-Parteitag «erfolgreich durchgekommen», sagte Klingbeil in einem Interview der dpa. «Und ich glaube, dass er damit auch freie Bahn hat, was die Kanzlerkandidatur angeht.» Er gehe davon aus, dass CSU-Chef Markus Söder, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther «auch zu schwach sind, ihn da gerade anzugreifen».

Klingbeil hat bisher keinen Zweifel daran gelassen, dass Scholz 2025 wieder Kanzlerkandidat der SPD wird. Im dpa-Gespräch machte er nun deutlich, dass ihm Merz als Herausforderer ganz recht wäre. «Wir nehmen, was kommt. Aber wenn ich jetzt auswählen kann, dann ist Friedrich Merz schon einer derjenigen, die ich favorisieren würde, ohne dass ich mich jetzt in die Personalpolitik der Union einmische», sagte er. «Es gibt dann Kandidaten mit unterschiedlicher Impulskontrolle und das ist für so einen Wahlkampf ja auch unterhaltsam.» Merz gilt als deutlich impulsiver als Scholz.