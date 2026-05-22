Debatte über Einsparungen

Klingbeil offen für Sparen mit Spahns «Rasenmäher-Methode»

Die Bundesregierung sucht nach Möglichkeiten für Einsparungen. Bei Subventionskürzungen zeigt sich Finanzminister Klingbeil nun offen für einen Vorschlag von Unionsfraktionschef Spahn.

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) zeigt sich offen dafür, Subventionen und Steuervergünstigungen um einen pauschalen Prozentsatz abzuschmelzen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) zeigt sich offen dafür, Subventionen und Steuervergünstigungen um einen pauschalen Prozentsatz abzuschmelzen.

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zeigt sich offen für den Vorschlag von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), Subventionen und Steuervergünstigungen mit pauschalen Prozentsätzen zu kürzen. «Ich will nicht ausschließen, dass es am Ende, auch zumindest in Teilbereichen, die Rasenmäher-Methode sein kann», sagte der SPD-Vorsitzende im Podcast «Machtwechsel».

Spahn hatte eine pauschale Abschmelzung aller Subventionen und Steuervergünstigungen um fünf Prozent vorgeschlagen, um Entlastungen zu finanzieren. Die Bundesregierung verhandelt derzeit über den Abbau von Subventionen, um Löcher im Haushalt zu stopfen und die für 2027 angestrebte Steuerreform gegenzufinanzieren.

Die Beratungen dazu liefen in der Regierung, sagte Klingbeil. Seine Offenheit für die «Rasenmäher-Methode» habe er der Unionsseite bereits mitgeteilt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Finanzminister: Weitere Einsparungen nötig

Bei den Ministerien sieht Klingbeil weiteren Sparbedarf. «Ich sehe einfach, dass wir mit dem Haushalt eine solche Lücke haben, dass wir uns nicht mehr alles das leisten können, was wir die letzten Jahre hatten», sagte der Finanzminister.

Alle Ministerien waren aufgerufen, ein Prozent ihrer Etats einzusparen. «Dieses eine Prozent war so ein bisschen eine Aufwärmübung und das wird jetzt sicherlich weitergehen. Aber ich versuche, das jetzt sanft und vielleicht dann auch mal weniger sanft allen beizubringen, dass wir da etwas zu leisten haben», sagte Klingbeil.

Linke spricht von Offenbarungseid

Von der Linken kam scharfe Kritik. Dass nach Spahn nun auch Klingbeil den Rasenmäher anwerfen wolle, sei die völlige Absage an politischen Gestaltungswillen, sagte Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek der Deutschen Presse-Agentur. Klingbeil leiste damit einen vollständigen Offenbarungseid.

Sie kritisierte, dass bei diesem Vorgehen einzelne Gesetze und Förderrichtlinien, die mit Subventionen in Verbindung stünden, geändert werden müssten. «Mit der Rasenmäher-Methode würde ausgerechnet die Regierung, die sich bei nichts einig ist, außer ständig das Mantra vom Bürokratieabbau zu wiederholen, ein Bürokratie-Monster sondergleichen erschaffen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spahn will gemeinsamen Vorschlag für Einkommensteuerreform
Schwarz-Rot

Spahn will gemeinsamen Vorschlag für Einkommensteuerreform

Bei der geplanten Einkommensteuerreform kommt Schwarz-Rot derzeit auf keinen gemeinsamen Nenner. Nun macht Unionsfraktionschef Spahn ein Angebot an den Koalitionspartner.

08.05.2026

Klingbeil zeigt sich im Kurs für Autobranche einig mit Merz
Verbrenner-Aus in der EU

Klingbeil zeigt sich im Kurs für Autobranche einig mit Merz

Im Jahr 2035 soll in der EU ein Verbot für Neuzulassungen von Verbrenner-Autos greifen. Das ist umstritten. Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil sagt, wie er dazu steht.

22.10.2025

Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus
Haushalt

Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

Steuererhöhungen sind für CSU-Chef Söder ein No-go-Thema - für den sozialdemokratischen Finanzminister Klingbeil nicht. Er hält sich angesichts eines Milliardenlochs im Etat alle Optionen offen.

17.08.2025

Richterwahl: Spahn räumt Fehler ein - Union ohne Zeitdruck
Bundesverfassungsgericht

Richterwahl: Spahn räumt Fehler ein - Union ohne Zeitdruck

Union und SPD beraten über einen Ausweg aus dem Streit nach der geplatzten Wahl neuer Verfassungsrichter. Zeitdruck sieht die Union nicht. Nach drei Tagen erklärt sich nun der Unionsfraktionschef.

14.07.2025

Klingbeil will Kapitalmarktunion in Europa vorantreiben
Finanzminister

Klingbeil will Kapitalmarktunion in Europa vorantreiben

Bei seinem Antrittsbesuch in Frankfurt kündigt der Vizekanzler Schritte an, um den Finanzplatz zu stärken. Auch bei den stockenden Mühen für eine Kapitalmarktunion in Europa soll es vorwärtsgehen.

13.06.2025