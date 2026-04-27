Kriminalität

Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger

Wer Steuern hinterzogen hat und sich selbst anzeigt, kann unter Umständen straffrei davonkommen. Dem Bundesfinanzminister ist die geltende Regelung ein Dorn im Auge.

Finanzminister Klingbeil will die Regeln zur Selbstanzeige verschärfen. Foto: Fabian Sommer/dpa
Finanzminister Klingbeil will die Regeln zur Selbstanzeige verschärfen.

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will schärfer gegen Steuerbetrüger vorgehen. «Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit führt», sagte der SPD-Vorsitzende der Funke Mediengruppe. «Kriminelle dürfen sich nicht mehr so einfach freikaufen können.» Niemand sollte darauf spekulieren, dass er straffrei ausgehe, wenn er Steuern hinterzogen habe und bei Gefahr der Entdeckung einfach eine Selbstanzeige erstatte, so Klingbeil. «Der Rechtsstaat muss hier durchgreifen. Denn die Milliardenschäden durch Steuerbetrug gehen zu Lasten von uns allen.»

Steuerhinterziehung wird in der Regel mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft, in besonders schweren Fällen sind auch zehn Jahre möglich. Eine Selbstanzeige kann jedoch zur Straffreiheit führen, wenn sie vollständig ist und rechtzeitig erfolgt, also bevor zum Beispiel eine Prüfung angekündigt oder die Tat bereits entdeckt ist. Die hinterzogenen Steuern samt Zinsen müssen dann nachgezahlt werden, bei höheren Beträgen kommen häufig Zuschläge oder verschärfte Voraussetzungen hinzu. 

Die Idee dahinter ist, dass Steuerbetrügern die Rückkehr zur Ehrlichkeit erleichtert werden soll. Im Bundesfinanzministerium wird dem Bericht zufolge jedoch beklagt, dass die bestehende Straffreiheit zu Fehlanreizen führe und dazu verleite, Steuern zu hinterziehen und sie erst vor der befürchteten Entdeckung per Selbstanzeige zu erklären.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Versucht es erst gar nicht, wir erwischen euch»

Das Ministerium will den Angaben zufolge deshalb eine Gesetzesänderung vorschlagen, nach der die Selbstanzeige künftig «oberhalb bestimmter Schwellenwerte» nur noch strafmildernd, aber nicht mehr strafbefreiend wirkt. Klingbeil sagte den Funke-Medien: «Wir schützen die, die sich an die Regeln halten. Die Ehrlichen dürfen nicht die Dummen sein.»

Der Vorstoß ist dem Bericht zufolge ein Teil eines Aktionsplans, um Steuerkriminalität besser zu bekämpfen. Dazu gehöre auch, dass die Sondereinheit gegen Steuerhinterziehung im Bundeszentralamt für Steuern aufgerüstet werde. Daten der Finanzbehörden sollten künftig zentral auf einer Plattform gespeichert und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. «Das Signal an Steuerhinterzieher muss sein: Versucht es erst gar nicht, wir erwischen euch», sagte Klingbeil.

Im Jahr 2024 wurden nach einer Statistik des Bundesfinanzministeriums insgesamt 19.110 Steuerstrafverfahren eingestellt, darunter 5.154 Verfahren nach Selbstanzeigen, bei denen es um Steuerhinterziehung bis zu 25.000 Euro ging. In 36 Fällen von Selbstanzeigen, die höhere Summen betrafen, sei gegen eine zusätzliche Zahlung von der Strafverfolgung abgesehen worden, heißt es im Monatsbericht des Finanzministeriums aus dem November 2025.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus
Haushalt

Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

Steuererhöhungen sind für CSU-Chef Söder ein No-go-Thema - für den sozialdemokratischen Finanzminister Klingbeil nicht. Er hält sich angesichts eines Milliardenlochs im Etat alle Optionen offen.

17.08.2025

Cum-Cum: Finanzministerium sieht Schaden von 7,5 Milliarden
Steuerskandal

Cum-Cum: Finanzministerium sieht Schaden von 7,5 Milliarden

Sie gelten als großer Bruder der Cum-Ex-Aktiendeals, sind aber juristisch kaum aufgearbeitet: Cum-Cum-Geschäfte kosteten den Staat Milliarden. Nun wird eine neue Zahl bekannt.

22.07.2025

Gegen Steuerbetrug: Belege sollen länger aufgehoben werden
Entwurf aus Finanzministerium

Gegen Steuerbetrug: Belege sollen länger aufgehoben werden

Um Bürokratie abzubauen, hatte die Ampel unter Ex-Finanzminister Lindner die Fristen zur Aufbewahrung von Belegen verkürzt. Die sollen jetzt noch mal länger werden – als Maßnahme gegen Steuerbetrug.

22.06.2025

Gewerkschaft: Finanzämter-Fokus auf Bargeldbranchen legen
Steuerbetrug

Gewerkschaft: Finanzämter-Fokus auf Bargeldbranchen legen

Die Deutsche Steuergewerkschaft schätzt, dass Steuern in zweistelliger Milliardenhöhe in Branchen mit vielen Bargeldzahlungen hinterzogen werden. Finanzämter sollten deshalb ihr Vorgehen ändern.

20.08.2024

Haushalt

Bundesfinanzministerium stoppt seinen Erweiterungs-Neubau

2019 gab der damalige Finanzminister Olaf Scholz die Planung in Auftrag, nun lässt dessen Nachfolger und Kabinettsmitglied Christian Lindner vom zwischen 600 und 800 Millionen Euro teuren Projekt ab.

13.07.2023