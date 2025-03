Klingbeil: Verteidigung und Infrastruktur gehören zusammen

Berlin (dpa) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat im Bundestag dafür geworben, die geplanten Milliarden-Kredite für Verteidigung und Infrastruktur im Paket zu beschließen. Investitionen in die Sicherheit und in die Infrastruktur des Landes gehörten zusammen, betonte er in der ersten Debatte zu den geplanten Grundgesetzänderungen. «Das eine wird es ohne das andere nicht geben.»