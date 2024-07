Klinik-Umfrage: Mehr als zwei Drittel schreiben rote Zahlen

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind in Not: Rote Zahlen und Personalmangel prägen den Alltag. Daran dürfte sich laut einer neuen Umfrage unter Klinikmanagern so schnell auch nicht viel ändern.

Auch städtische Kliniken in Not

Anders als oft angenommen, geraten keineswegs nur kleine Krankenhäuser auf dem Lande in Not. «Die Herausforderung ist in den Städten teilweise noch ein bisschen größer», sagte Janes Grotelüschen, Koautor und ebenfalls Partner bei Roland Berger. «Was die Bettendichte angeht, sind wir in den Städten meistens noch besser ausgestattet als ländlich. Daher gibt es in den Städten teilweise noch größere Auslastungsprobleme.»