Gesundheitskosten

Krankenkassen 2025 im Plus - Ausgaben steigen

Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherungen bleibt angespannt - auch wenn die vorläufige Bilanz für das vergangene Jahr positiver aussieht.

Im Jahr 2025 standen bei den gesetzlichen Krankenkassen Einnahmen von 355,9 Milliarden Euro Ausgaben von 352,4 Milliarden Euro gegenüber. (Symbolbild) Foto: ---/GKV-Spitzenverband/dpa
Im Jahr 2025 standen bei den gesetzlichen Krankenkassen Einnahmen von 355,9 Milliarden Euro Ausgaben von 352,4 Milliarden Euro gegenüber. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben im vergangenen Jahr nach einer Welle von Beitragserhöhungen ein Plus verbucht - aber auch stark steigende Ausgaben. Bei den 93 Kassen stand nach vorläufigen Zahlen ein Überschuss von 3,5 Milliarden Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte. Dies diene aber vorrangig zum Auffüllen der Finanzreserven. Ende 2025 betrugen sie rund 5,1 Milliarden Euro und lagen weiterhin knapp unter der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben.

Ministerin Nina Warken (CDU) sprach von einer weiterhin schwierigen Lage. «Seit 2024 steigen die Ausgaben wesentlich stärker als die Einnahmen, auch in diesem Jahr.» Im Jahr 2025 standen Einnahmen von 355,9 Milliarden Euro Ausgaben von 352,4 Milliarden Euro gegenüber. Maßgeblicher Treiber der hohen Ausgabendynamik seien Klinikbehandlungen mit plus 9,6 Prozent gewesen. Insgesamt stiegen die Leistungsausgaben um 7,9 Prozent.

Zweistellige Milliardenlücken ab 2027 

Warken sagte zur Entwicklung, zwar habe man die Finanzlage für 2026 kurzfristig stabilisieren und große Beitragssatzsprünge zum Jahreswechsel vermeiden können. Ab 2027 seien aber jedes Jahr Finanzierungslücken in zweistelliger Milliardenhöhe zu erwarten. «Unser zentrales politisches Ziel ist und bleibt die nachhaltige Stabilisierung der Beitragssätze, indem wir den Entwicklungen der vergangenen Jahre endlich etwas entgegensetzen.» Ende März soll eine Expertenkommission Vorschläge dafür vorlegen.

Nachdem Anfang 2025 zahlreiche Kassen ihre Zusatzbeiträge erhöht hatten, gab es nun weitere Anhebungen. Zum 1. Januar 2026 erhöhten 43 Kassen ihre Beitragssätze, wie das Ministerium mitteilte. Bei 47 Kassen blieb er stabil, zwei Kassen senkten ihren Zusatzbeitragssatz zum Jahresbeginn.

