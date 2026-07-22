Parteien

Kretschmer: «Wir müssen mit jedem reden, der reden will»

Die AfD im Aufwind, die CDU in Minderheitsregierungen: Vor diesem Hintergrund formuliert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer eine Forderung - wohl auch an die eigene Partei.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt: «Wir müssen mit jedem reden, der reden will.» Foto: Robert Michael/dpa
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt: «Wir müssen mit jedem reden, der reden will.»

Berlin (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse im Osten Deutschlands eine Bereitschaft zu Gesprächen mit allen anderen Parteien. Er sagte dem «Handelsblatt»: «Wer noch über Brandmauern redet, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir müssen mit jedem reden, der reden will.» 

Der Begriff der Brandmauer steht für die Positionierung der Parteien, nicht mit der AfD zu kooperieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einer Woche bei seiner Sommerpressekonferenz bekräftigt, die CDU werde nicht mit AfD und Linke zusammenarbeiten. «Wir haben hier klare Parteitagsbeschlüsse, und ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, dass wir die einhalten», sagte er. Die Frage, was geschieht, wenn es ohne die Linke nicht reicht für eine Mehrheit jenseits der AfD, beantwortet er nicht. Ein solches Szenario ist in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern sehr wahrscheinlich.

Dort stehen im September Landtagswahlen an. Kretschmer, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist, regiert in Sachsen mit einer Minderheitsregierung - ebenso wie Mario Voigt (CDU) in Thüringen. Kretschmer hat im Landtag in Dresden einen «Konsultationsmechanismus» etabliert, der allen Fraktionen offensteht. «Die AfD ist die einzige Fraktion, die von vornherein gesagt hat: Wir beteiligen uns nicht», sagte er. Sie setze darauf, dass die Regierung scheitere. «Eine Partei wie die AfD schadet dem Land.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kretschmer hält schwarz-rotes Reformpaket für unzureichend 

Kretschmer forderte die Bundesregierung auf, mehr gegen die Wirtschaftskrise zu tun. «Das Land geht einen katastrophalen Weg», erklärte der Ministerpräsident. Das Reformpaket der schwarz-roten Koalition sei gut, reiche aber nicht. «Durch Kürzungen im Sozialbereich bringen wir Deutschland nicht auf Wachstumskurs.» Derzeit passe man die Ausgaben den Einnahmen an. «Aber eine passive Sanierung führt nicht zu Wachstum», sagte Kretschmer.

Wachstum entstehe durch Freiheit. Kretschmer forderte weniger Regulierung. «Handwerker und Selbstständige sind unglaublich frustriert, weil Bürokratie und Abgaben sie erdrücken», sagte er. Bis heute gebe es keine nennenswerte Verbesserung beim Bürokratieabbau. Die Menschen müssten endlich erleben, dass sich etwas ändere. «Die Bundesregierung muss endlich Tempo machen. Ansonsten sehe ich bei der nächsten Bundestagswahl schwarz.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kretschmer bleibt Ministerpräsident von Sachsen
Landtag

Kretschmer bleibt Ministerpräsident von Sachsen

Am Ende war es nur eine kurze Zitterpartie. Michael Kretschmer ist für eine weitere Wahlperiode Regierungschef in Sachsen. Doch das Regieren wird schwieriger als bisher.

18.12.2024

Kretschmer: Minderheitsregierung keine Option in Sachsen
Landtagswahl Sachsen

Kretschmer: Minderheitsregierung keine Option in Sachsen

Nach der Landtagswahl in Sachsen deuten sich schwierige Gespräche für eine Koalition an. Klar ist: Ministerpräsident Kretschmer will eine Mehrheit. Sollte das scheitern, gibt es nur einen Weg.

05.09.2024

CDU will in Sachsen und Thüringen regieren - doch mit wem?
Landtagswahlen

CDU will in Sachsen und Thüringen regieren - doch mit wem?

Die AfD hat abgeräumt bei den beiden Landtagswahlen im Osten, aber auch das neue Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Regierung bilden will nun jeweils die CDU. Doch die Partnersuche wird schwierig.

02.09.2024

CDU wird in Sachsen stärkste Kraft
Landtagswahl

CDU wird in Sachsen stärkste Kraft

Die CDU hält die AfD in Sachsen auf Distanz. Ministerpräsident Kretschmer sieht seine Partei in der Lage, eine Regierung zu bilden - doch einfach wird das nicht.

02.09.2024

Landtagswahl

CDU Sachsen kürt Kretschmer zum Spitzenkandidaten

«Es geht bei dieser Wahl um viel», sagt der CDU-Landeschef mit Blick auf die kommende Landtagswahl - und verbreitet Optimismus: «Ich bin mir sicher, wir werden stärkste Kraft.»

20.01.2024