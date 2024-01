Kritik an Lauterbach-Plan gegen Homöopathie auf Kassenkosten

Berlin (dpa) - Die geplante Streichung homöopathischer Behandlungen als mögliche Leistung der gesetzlichen Krankenkassen stößt auf teils heftige Kritik. So wehren sich deutsche Homöopathie-Ärztinnen und -Ärzte gegen das Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Auch die bayerische Staatsregierung signalisierte Ablehnung der Pläne.

«Eine Streichung der freiwilligen Kassenleistung Homöopathie würde das Therapieangebot in der ärztlichen Versorgung einschränken», sagte die Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte, Michaela Geiger, der dpa. «Es würde eine therapeutische Monokultur in den Praxen entstehen - die Leidtragenden wären die Patienten», sagte die Neckarsulmer Hausärztin. «Wir erleben täglich in der Praxis, dass die Therapievielfalt medizinisch sinnvoll ist.»