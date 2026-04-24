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Kubicki nennt Merz «Eierarsch» - CDU: «So wird das nichts»

Wolfgang Kubicki möchte FDP-Chef werden. In einem Podcast begründet er seine Kandidatur auch mit Äußerungen des Kanzlers - und schiebt einen Kraftausdruck hinterher. Die CDU ist not amused.

Lange ist's her: Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki Seite an Seite. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Lange ist's her: Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki Seite an Seite. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die CDU hat FDP-Politiker Wolfgang Kubicki mangelnden Anstand vorgeworfen. «Ist das der neue Ton der FDP, lieber Herr Kubicki? So wird das nichts. Früher hatte die FDP noch Stil und Anstand», heißt es in einem X-Post der Partei. Kubicki, Bewerber für den FDP-Vorsitz, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz zuvor als «Eierarsch» bezeichnet.

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Im Podcast «Meine schwerste Entscheidung» der Funke Mediengruppe hatte Kubicki erklärt, ein Auslöser für seine Entscheidung zur Kandidatur sei gewesen, dass Merz die FDP nach den jüngsten Landtagswahlen für tot erklärt habe. In der Sekunde habe er gedacht: «Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen!», so der 74-Jährige. 

In dem Podcast hatte Kubicki auch deutlich gemacht, dass er gemeinsame parlamentarische Abstimmungen mit der AfD für unproblematisch hält. Auf die Frage, ob die Brandmauer zur AfD stehe, sollte er die FDP führen, sagte er: «Die steht weder in der Verfassung noch ist sie gesetzgegeben. Ich kenne keine Brandmauer.»

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Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnte daraufhin davor, die Partei nach rechts zu verschieben. «Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stärken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen», sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Nicht, ihn nach rechts zu verschieben.»

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