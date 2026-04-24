Kubicki nennt Merz «Eierarsch» - CDU: «So wird das nichts»

Berlin (dpa) - Die CDU hat FDP-Politiker Wolfgang Kubicki mangelnden Anstand vorgeworfen. «Ist das der neue Ton der FDP, lieber Herr Kubicki? So wird das nichts. Früher hatte die FDP noch Stil und Anstand», heißt es in einem X-Post der Partei. Kubicki, Bewerber für den FDP-Vorsitz, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz zuvor als «Eierarsch» bezeichnet.

Im Podcast «Meine schwerste Entscheidung» der Funke Mediengruppe hatte Kubicki erklärt, ein Auslöser für seine Entscheidung zur Kandidatur sei gewesen, dass Merz die FDP nach den jüngsten Landtagswahlen für tot erklärt habe. In der Sekunde habe er gedacht: «Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen!», so der 74-Jährige.

In dem Podcast hatte Kubicki auch deutlich gemacht, dass er gemeinsame parlamentarische Abstimmungen mit der AfD für unproblematisch hält. Auf die Frage, ob die Brandmauer zur AfD stehe, sollte er die FDP führen, sagte er: «Die steht weder in der Verfassung noch ist sie gesetzgegeben. Ich kenne keine Brandmauer.»

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