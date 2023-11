Kurschus will mehr Anstrengungen gegen Antisemitismus

Hannover/Ulm (dpa) - Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat von Christinnen und Christen mehr Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus gefordert. Jüdische Menschen dürften «nicht den Hauch eines Zweifels haben, dass sie auf die Kirchen zählen können», sagte die Theologin am Sonntag in Ulm. Dort tagt bis Mittwoch das Kirchenparlament, die so genannte Synode.