Länder machen Druck bei Digitalpakt 2.0 für Schulen

Berlin (dpa) - In den Bund-Länder-Verhandlungen über eine Fortsetzung des Förderprogramms «Digitalpakt Schule» machen die Länder weiter Druck. Die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), forderte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in einem Brief dazu auf, noch in dieser Woche einen Entwurf für einen sogenannten Digitalpakt 2.0 vorzulegen. Das Medienunternehmen Table.Briefings berichtete zuerst darüber.

In dem Schreiben, das auch dpa vorliegt, wird die «klare Erwartungshaltung» formuliert, dass das Bundesbildungsministerium einen «zugesagten Rahmentext bis spätestens 19. April 2024 übersendet». Dem Brief zufolge hatte das Ministerium die Übermittlung eines solchen Textes für den 26. April zugesagt, also eine Woche später und kurz vor einer weiteren Bund-Länder-Verhandlungsrunde am 30. April. Die KMK dringt nun auf eine frühere Übersendung, «damit dieses Gespräch möglichst konstruktiv und konkret vorbereitet werden und zu Ergebnissen führen kann», wie es in dem Schreiben heißt.