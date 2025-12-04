Ministerpräsidentenkonferenz Länder schlagen in Finanzstreit mit Bund Vertagung vor Keine Lösung in Sicht im Finanzstreit von Bund und Ländern. Wie soll es weitergehen? 04.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Michael Kappeler/dpa Erst berieten die Länder unter sich, dann ging es ins Kanzleramt. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Investitionspaket Bund sagt Ländern Entlastung wegen Steuerausfällen zu Der Bund beschließt Steuerentlastungen - doch Länder und Kommunen zahlen den Großteil der Zeche? Beim Investitionsprogramm für die Wirtschaft soll es so nicht laufen. 18.06.2025 Bundesregierung Bund-Länder-Runde mit Scholz zu Flüchtlingspolitik angesetzt Seit vielen Monaten ist Migration ein Topthema der deutschen Politik. Nun soll es dazu ein neues Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz geben. 26.02.2024 Ministerpräsidentenkonferenz Bund und Länder einig über Finanzierung von Migrationskosten Es hat bis in den frühen Morgen gedauert - doch dann haben sich Bund und Länder auf einen Migrationskompromiss verständigt. Das gilt auch für die heiklen Finanzfragen. 07.11.2023 Verkehr Keine Einigung in Finanzstreit über Deutschlandticket Vor allem die Zukunft des Deutschlandtickets stand im Fokus der Verkehrsminsiterkonferenz in Köln. Am Ende kam es hier zu keiner Einigung - jetzt sollen der Kanzler und die Länderchefs das Problem lösen. 12.10.2023 Konferenz Länder beraten über Asylpolitik Unter hessischem Vorsitz kommt ab Donnerstag in Frankfurt die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Im Fokus steht die Asylpolitik. Kanzler Scholz will mit den Ländern und der Union an einem Strang ziehen. 12.10.2023