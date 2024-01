Lang: «Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht»

Berlin (dpa) - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die Höhe der durchschnittlichen Rente in Deutschland nicht im Kopf. Moderator Markus Lanz hatte Lang in seiner ZDF-Talkshow am Dienstagabend gefragt: «Wissen Sie ungefähr: Wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland?» Lang antwortete: «Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht.»