Lauterbach hat auf Tiktok große Ziele

«Revolution bei Tiktok, heute geht es los», sagte Lauterbach in seinem ersten Video. Dieses nahm er in der Kulisse der ARD-Sendung «Hart aber fair» auf. Neben ihm stand der Autor Sascha Lobo, auch Moderator Louis Klamroth zeigte sich in dem Clip und fiel Lauterbach ins Wort: «Liebe Grüße an die Boomer, wir machen jetzt Sendung», sagte er.