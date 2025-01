Elektronische Patientenakte

Lauterbach schwärmt von E-Akte - und betont deren Sicherheit

In wenigen Tagen wird die elektronische Patientenakte in Arztpraxen eingeführt - zunächst nur in Testregionen, später bundesweit. Karl Lauterbach schwärmt davon - doch es gibt Sicherheitsbedenken.