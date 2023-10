Lemke will Abschuss von Wölfen erleichtern

Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke will schnellere Abschüsse einzelner Wölfe in Deutschland ermöglichen. So will die Grünen-Politikerin auf die immer zahlreicheren Fälle getöteter Schafe und Weidetiere reagieren. «Dort wo Wölfe Schafe reißen, (...) müssen wir diese Wölfe schießen, weil sie gelernt haben, dass man dort leichte Beute machen kann», sagte Lemke am Donnerstag in Berlin. Ein anlassloses Abschießen von Wölfen dürfe es aber weiter nicht geben, sagte Lemke. Kritik kam von Bauernverband und Union, Lob von Umweltverbänden.

In den vergangenen Jahren verbreiteten sich die Wölfe immer stärker - Lemke sprach von einem «Erfolg des Artenschutzes». So gab es laut DBBW 2022/2023 in Deutschland 184 Wolfsrudel, 47 Wolfspaare sowie 22 sesshafte Einzelwölfe - insgesamt «1339 Wolfsindividuen». Die meisten Wolfsfamilien leben in Brandenburg (52), Niedersachsen (39) und Sachsen (38). Auch in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen wurden Wölfe nachgewiesen. Laut Naturschutzbund NABU gibt es kein «übermäßiges (...) Wachstum des Wolfsbestands in Deutschland». Die Verbände der Landwirte, Jäger und Reiter kritisierten, die Zahlen verharmlosten die Entwicklung: «Demnach gibt es derzeit 2000 bis 3000 Wölfe in Deutschland.»