Lindner: Deutscher Sozialstaat ist für viele zu attraktiv

Marrakesch (dpa) - Finanzminister Christian Lindner will staatliche Leistungen für Asylbewerber auf den Prüfstand stellen. «Ich glaube, der deutsche Sozialstaat ist für viele zu attraktiv», sagte der FDP-Chef am Freitag am Rande einer Tagung des Internationalen Währungsfonds in Marrakesch (Marokko). Der Bund müsse darüber nachdenken, «ob unsere Absicherung insgesamt nicht im europäischen Vergleich zu hoch angesetzt ist», betonte Lindner vor einem Spitzengespräch zur Migration am Abend im Kanzleramt.