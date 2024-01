Lindner: Jobturbo auf alle Bürgergeld-Bezieher ausdehnen

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will Bezieher von Bürgergeld schneller in Arbeit bringen. Der FDP-Politiker sprach sich in der «Rheinischen Post» dafür aus, den sogenannten Jobturbo zur rascheren Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine auf alle Bezieher von Bürgergeld auszuweiten.