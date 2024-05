Lindner trotz Steuereinbruch zuversichtlich

Er versicherte, dass die neue Prognose, nach der Bund, Länder und Gemeinden nächstes Jahr deutlich weniger Steuern einnehmen als angenommen, nicht überraschend komme. «Das war zu erwarten in der Größenordnung. Und das ist auch so eingeplant.»

Lindner bekräftigte, die Prioritäten seien klar. Deutschland müsse mehr tun für die «harte Sicherheit», die Wirtschaft wieder in Gang bringen und in Bildung und Technologie investieren. «Das bedeutet: Andere Dinge sind weniger wichtig.» Von zentraler Bedeutung sei es, die Steigerung der Sozialausgaben zu begrenzen und die internationale Politik neu zu justieren.

Lindner verwies darauf, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang der Woche an seine Seite gestellt und die Ressorts zum Sparen aufgefordert hatte. «Deshalb habe ich keinen Zweifel daran, dass wir den Haushalt gemeinsam auch in der richtigen Weise beschließen werden.»

SPD-Chef Lars Klingbeil bekräftigte, dass die von der FDP vorgeschlagenen Rentenkürzungen für seine Partei nicht in Frage kommen. «Wer weiterhin glaubt, wir können die notwendigen Investitionen in unsere Wirtschaft, in Arbeitsplätze oder die Bundeswehr schultern, indem wir jetzt Renten für die Bürgerinnen und Bürger kürzen, der sollte nochmal den Taschenrechner zur Hand nehmen», sagte Klingbeil in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist nicht nur politisch falsch, sondern auch mathematisch unmöglich.»