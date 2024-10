Lindner zu Habecks Fonds-Idee: «Das ist schon ein Hammer»

New York (dpa) - Finanzminister Christian Lindner (FDP) stellt die Machbarkeit des von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagenen staatlichen Investitions- und Infrastrukturfonds infrage. «Der Bundeswirtschaftsminister hat nicht einfach einen Vorschlag in die Debatte eingebracht, Robert Habeck fordert eine fundamental andere Wirtschaftspolitik für Deutschland», sagte Lindner bei einem Besuch in New York. «Das ist schon ein Hammer.»