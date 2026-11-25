Berlin (dpa) - Die Blockadeaktion von Abgeordneten der Linksfraktion gegen eine Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, wird ein Nachspiel haben. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren, teilte ein Sprecher des Bundestages auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt. Zuvor berichtete «Politico».