Vorfall am Chiemsee

Mann bewirft Söder mit Tomate

Der bayerische Ministerpräsident will das Jubiläum eines Orts am Chiemsee feiern und wird plötzlich Ziel einer Attacke. Der Vorfall geht glimpflich aus.

Bayerns Ministerpräsident gab sich nach dem Vorfall gelassen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Bayerns Ministerpräsident gab sich nach dem Vorfall gelassen. (Archivbild)

Bernau am Chiemsee (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee. 

Die «Bild»-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall. 

Söder postete am Abend auf der Plattform X ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. «Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier», schrieb er dazu, ohne den Vorfall zu erwähnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stockacher Narren: Ansturm auf Karten für Söder-Prozess
Fastnacht

Stockacher Narren: Ansturm auf Karten für Söder-Prozess

Wie bei einem Popkonzert: Die Karten für das Stockacher Narrengericht mit Markus Söder als Beklagtem waren blitzschnell vergriffen. Die Narren freut es.

22.01.2026

Fastnachts-Gericht lädt Söder auf die närrische Anklagebank
Fastnacht

Fastnachts-Gericht lädt Söder auf die närrische Anklagebank

Politischer Schlagabtausch mit Augenzwinkern: Das Stockacher Narrengericht stellt Markus Söder am «Schmotzigen Dunschtig» auf die Probe. Der CSU-Chef ist der diesjährige Beklagte.

06.01.2026

Darum joggt Markus Söder nicht mehr
Lockeres Gespräch

Darum joggt Markus Söder nicht mehr

Warum der CSU-Chef lieber Blutwurst statt Salat isst und welche Sportarten er bevorzugt. Ein Gespräch mit CDU-Politiker Manuel Hagel gibt Einblicke.

08.11.2025

Söder: Infekt wohl bei «Wasserberührung» in Slum geholt
Indien-Reise abgebrochen

Söder: Infekt wohl bei «Wasserberührung» in Slum geholt

Ein Infekt hat die Indien-Reise von CSU-Chef Markus Söder jäh beendet. Zur Ursache äußert Bayerns Ministerpräsident einen Verdacht - und nach Toast und Tee Vorfreude auf bayerische Kost.

16.04.2025

International

Premierminister und Pandas - Markus Söder in China

Markus Söder tourt seit Herbst durchs Ausland wie noch nie. Aktuell ist er in China. Was treibt ihn, was führt ihn zum chinesischen Ministerpräsidenten und zu den Pandas von Chengdu? Eine Spurensuche.

25.03.2024