Gleichgeschlechtliche Paare

Merkel zur Ehe für alle: «Ich würde heute dafür stimmen»

Sie machte den Weg für die Abstimmung frei und votierte selbst mit Nein. Jetzt spricht Angela Merkel darüber, was sie damals umtrieb und warum ihre Stimme heute anders ausfiele.

Merkel hatte 2017 noch gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare votiert. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Merkel hatte 2017 noch gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare votiert. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Knapp ein Jahrzehnt nach ihrem Nein im Bundestag hat sich Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) ausdrücklich für die Ehe für alle ausgesprochen. Auf die Frage, ob sie heute anders abstimmen würde als 2017, sagte Merkel im Podcast «Kaffee und Fluchen»: «Ich würde heute dafür stimmen, ja.»

Kurz vor Ende ihrer dritten Amtszeit 2017 war Merkel überraschend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt und hatte die Abstimmung freigegeben. Sie selbst stimmte dagegen, sprach aber von einer «Gewissensentscheidung» der Abgeordneten. Dank etlicher Stimmen aus dem eigenen Lager wurde die Ehe für alle in Deutschland Gesetz. 

Merkel: «Ich hatte damals verschiedenste Sorgen»

Mit der Ehe für alle ermöglichte Deutschland als eines der letzten westeuropäischen Länder die volle rechtliche Gleichstellung Homo- und Heterosexueller im Eherecht. Jahrzehntelang hatten Schwule und Lesben dafür gekämpft. 

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«Ich hatte damals verschiedenste Sorgen», sagte Merkel im Podcast und verwies auf Fragen rund um Leihmutterschaft und Kinder. Besonders wichtig sei ihr damals eine freie Abstimmung im Bundestag gewesen. Sie habe viele homosexuelle Menschen gekannt, die sich die Ehe für alle gewünscht hätten. In ihrer Autobiografie «Freiheit» hatte Merkel ihre damalige Entscheidung bereits kritisch betrachtet.

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