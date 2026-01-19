Bild
Wirtschaftspolitik

Merz: 2026 soll «Aufschwung- und Wachstumsjahr» werden

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise. Der Bundeskanzler sieht zwar erste Zeichen für eine Besserung. Aber: Es bleibe viel zu tun.

«Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung», sagt Friedrich Merz. Foto: Michael Kappeler/dpa
«Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung», sagt Friedrich Merz.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz will dieses Jahr zu einem «Aufschwung- und Wachstumsjahr» machen. Der CDU-Chef sagte nach einer Sitzung von Parteigremien in Berlin: «Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung.» Es gelte, alles dafür zu tun, dass die Wirtschaft neue Kraft bekomme. Um aus der Krise zu kommen, müssten die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden, die Produktivität müsse erhöht werden und die Kosten müssten unter, bei Steuern, Energie, Bürokratie und den Arbeitskosten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In einer Erklärung spricht sich die Union unter anderem dafür aus, die ab 2028 geplante stufenweise Reduzierung der Körperschaftsteuer vorzuziehen - sofern es die Haushaltssituation von Bund und Ländern zulasse. Die CDU plädiert außerdem für eine Verringerung der Stromsteuer für alle. Bisher gilt eine Senkung der Stromsteuer für die Industrie, dies war im Mittelstand auf breite Kritik gestoßen. Die CDU strebt auch flexiblere Arbeitszeiten an. Künftig soll es eine wöchentliche Höchstarbeitszeit anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit geben. Dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag stößt bei Gewerkschaften auf Protest. 

Lange Schwächephase

Deutschland schrammte 2025 nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei. Für das vergangene Jahr errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. 2026 dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen aber nicht.

Merz sagte, es gebe «vorsichtige Anzeichen» einer wirtschaftlichen Erholung. Er verwies etwa auf eine steigende Zahl von Gründungen junger Start-up-Firmen und steigende Auftragseingänge im November. Der Kanzler sage zugleich, in der Industrie gebe es besorgniserregende Entwicklungen, etwa hohe Insolvenzzahlen. Priorität habe die Wiederherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft. Die Bundesregierung habe dazu im vergangenen Jahr einiges schon auf den Weg gebracht. Dies reiche aber noch nicht. «Es bleibt also viel zu tun.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Wirtschaft wächst leicht und hofft auf Aufschwung
Konjunktur

Deutsche Wirtschaft wächst leicht und hofft auf Aufschwung

Nach zwei Rezessionsjahren hat Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr wieder ein kleines Plus geschafft. Ein wirklicher Aufschwung lässt allerdings noch auf sich warten.

15.01.2026

Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer
Konjunktur

Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer

Die deutsche Wirtschaft steckt seit langem in der Krise. Auch das dritte Quartal hat nicht die erhoffte Trendwende gebracht. Volkswirte rechnen erst 2026 mit Aufschwung - dank staatlicher Milliarden.

30.10.2025

Wirtschaft kommt nicht in Schwung - Regierung senkt Prognose
Konjunktur

Wirtschaft kommt nicht in Schwung - Regierung senkt Prognose

Keine vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die rot-grüne Koalition muss ihre Wachstumserwartungen herunterschrauben.

29.01.2025

Konjunktur

Besserung zum Jahresende: Chinas Wirtschaft wächst

Chinas Wirtschaft schließt das Jahr mit einem robusten Wachstum ab. Doch auch 2024 steht die zweitgrößte Volkswirtschaft vor großen Herausforderungen. Ministerpräsident Li wirbt in Davos um Vertrauen.

17.01.2024

Konjunktur

DIHK sieht keine Anzeichen für Aufschwung

Weniger debattieren, mehr machen - diesen Appell senden die deutschen Unternehmen an die Regierung. Die Konjunkturaussichten sind mager. Besonders in Sachen Bürokratie sind die Nerven strapaziert.

26.10.2023