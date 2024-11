Merz: Europa kann Trump beeindrucken

Berlin (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wirbt für ein starkes Auftreten der europäischen Länder gegenüber dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Europa müsse mit einer Stimme sprechen, «das wird Eindruck machen in Amerika», sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner. «Donald Trump beeindruckt nicht Schwäche, sondern nur Stärke, auch Widerspruch.» So könne Europa mit der neuen Regierung in den USA klarkommen.