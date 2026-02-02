Globale Umbrüche

Merz: Europa muss dringend eigenständiger werden

Der Kanzler fordert die Europäer auf, angesichts neuer Machtspiele und Unsicherheiten eigene Stärke zu zeigen. Was er konkret für Wirtschaft, Verteidigung und Technologie verlangt.

Vor dem Termin in Eschborn besuchte Merz das Unternehmen Niedax Infrastructure in Neustadt (Wied). Foto: Martin Meissner/POOL AP/dpa
Vor dem Termin in Eschborn besuchte Merz das Unternehmen Niedax Infrastructure in Neustadt (Wied).

Eschborn (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) drängt die Europäer angesichts der globalen Umbrüche zu mehr Eigenständigkeit. «Wir erleben zurzeit wahrscheinlich die größte Phase politischer Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, auf jeden Fall eine tiefe Zäsur. Es ist ein Epochenbruch», sagte Merz beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt. Derzeit sei eine Welt zu erleben, «in der sich wieder Großmächte herausbilden, die nicht Regeln zuallererst einhalten wollen, sondern Machtpolitik, zum Teil die Regeln verachtende Machtpolitik ausüben».

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Merz betonte: «Wenn wir als Europäer geschlossen und entschlossen handeln, dann können wir auf der Welt etwas bewirken. Wir können mehr bewirken, als wir manchmal selbst von uns geglaubt haben.» Er sehe einen Weg für ein «souveränes, freies friedliches und ökonomisch prosperierendes Europa». Deutschland komme dabei eine zentrale Rolle zu.

Europa müsse aus eigener Kraft verteidigungsfähig werden, die Standortbedingungen für die europäische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger machen und technologisch unabhängiger werden. «Die transatlantischen Beziehungen haben sich verändert», sagte der Kanzler. «Aber Nostalgie oder Erinnerung an alte Zeiten helfen uns nicht weiter.» Merz mahnte: «Wir müssen die Dinge jetzt in den Griff bekommen, wenn wir in dieser globalen Transformationsphase mitspielen wollen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim
Vor Landtagswahl

Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim

Kanzler Merz besucht Heddesheim und wirbt für CDU-Parteikollegen Hagel und Schneider – mit klaren Worten zur Zukunft von Deutschland. Warum sich Europa von den USA emanzipieren muss.

16.01.2026

Merz empfängt Selenskyj am Montag - Europäer kommen zusammen
Ukraine-Verhandlungen

Merz empfängt Selenskyj am Montag - Europäer kommen zusammen

Wie weiter mit den Friedensplänen für die Ukraine? In Berlin werden der Kanzler und wichtige europäische Partner zu Wochenbeginn mit dem ukrainischen Präsidenten beraten. Was machen die Amerikaner?

12.12.2025

Merz fordert «globale Kraftanstrengung» für den Klimaschutz
Weltklimakonferenz

Merz fordert «globale Kraftanstrengung» für den Klimaschutz

Nur gut 20 Stunden ist der Kanzler beim Klimagipfel im Amazonasgebiet. Er betont dort, dass man sich beim Klimaschutz auf Deutschland verlassen könne – hat aber nur wenig Konkretes im Gepäck.

07.11.2025

Israels Botschafter nimmt Merz gegen Kritik in Schutz
«Drecksarbeit»-Zitat

Israels Botschafter nimmt Merz gegen Kritik in Schutz

Der Kanzler hat sich hinter die israelischen Angriffe auf den Iran gestellt. Für seine drastische Wortwahl wird Merz scharf kritisiert, aber er bekommt auch Unterstützung.

19.06.2025

Merz wirbt bei Xi um Unterstützung für Ukraine-Waffenruhe
Diplomatie

Merz wirbt bei Xi um Unterstützung für Ukraine-Waffenruhe

Nach dem ernüchternden Gespräch zwischen Trump und Putin bemüht sich Kanzler Merz weiter um eine Waffenruhe in der Ukraine. Er hofft dabei auf Hilfe aus Fernost.

23.05.2025