Merz: Grüne werden weniger kooperationsfähig für Union

Berlin (dpa) - Die Grünen entfernen sich nach Ansicht von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz immer weiter von einer Kooperationsfähigkeit mit der Union. «Die Grünen rücken jetzt offenbar stramm nach links mit dem, was sie bisher in der Wirtschaftspolitik schon falsch gemacht haben, wollen sie nicht nur weitermachen, sondern sie wollen es verschärfen. Das heißt, sie gehen noch stärker auf hohe Steuern, hohe Schulden und hohe Umverteilung durch Subventionen für wenige», sagte der CDU-Chef bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Union in Berlin.