Merz hält nichts von Geschlechterparität im Kabinett

Berlin (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat nicht vor, sein Kabinett im Fall eines Wahlsiegs zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Er halte wenig von Vorschlägen einer geschlechterparitätischen 50/50-Besetzung, sagte Merz in der RTL/ntv-Sendung «Frühstart». Er führte ein aus seiner Sicht konkretes Beispiel an: «Das ist so schiefgegangen in der letzten Bundesregierung mit der Verteidigungsministerin», sagte Merz.