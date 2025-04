Merz ist nach Koalitionsverhandlungen urlaubsreif

Berlin (dpa) - Der voraussichtlich nächste Kanzler Friedrich Merz braucht nach den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD erst einmal eine Pause. «Ich muss jetzt mal ein paar Tage Urlaub machen. Die letzten Monate waren extrem anstrengend. Der Wahlkampf ist unmittelbar übergegangen in die Koalitionsverhandlungen, die Sondierungsgespräche vorher, die Grundgesetzänderung davor», sagte der CDU-Chef der «Bild am Sonntag». «Es wird jetzt Zeit, dass ich in ein paar Tagen zur Ruhe komme.»