Merz: «Kritische Situation» in Koalitionsverhandlungen

Berlin (dpa) - CDU-Chef Friedrich Merz hat im Interview mit dem «Handelsblatt» von einer «kritischen Phase» während der Koalitionsverhandlungen mit der SPD berichtet. Am vergangenen Montag habe es eine Situation gegeben, in der er der SPD eine klare Absage an Steuererhöhungen erteilt habe, sagte der mutmaßlich neue Bundeskanzler. «Einen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen, den könnt ihr machen. Aber meine Unterschrift wird er dann nicht bekommen», habe er gesagt. Da seien die Verhandlungen in einer «kritischen Situation» gewesen. «Aber wie Sie sehen, haben wir uns vernünftig geeinigt.»