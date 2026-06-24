Regierungsbefragung

Merz ruft im Bundestag zu Mitarbeit an Reformen auf

Bei der Rente und anderen großen Reformen ist bald der Bundestag an der Reihe. Der Bundeskanzler nutzt einen Auftritt im Plenum für einen Aufruf an die Abgeordneten.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist bei der Rente zuversichtlich. Foto: Michael Kappeler/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz ist bei der Rente zuversichtlich.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ruft die Abgeordneten des Bundestags zur Unterstützung der geplanten Rentenreform auf. Einen Tag nach der Entgegennahme der Rentenvorschläge einer Regierungskommission sagte Merz im Bundestag, die Pläne würden «zu einer dauerhaften Stabilisierung der Alterseinkommen» mit neuem Gesamtversorgungsniveau führen. «Dies ist ein großer Schritt, wenn wir ihn denn hier im Deutschen Bundestag gemeinsam zum Jahresende verabreden und verabschieden sollten.» 

Vor dem Beginn einer turnusgemäßen Befragung durch die Abgeordneten richtete Merz im Plenum ausdrücklich einen «Aufruf an Sie, konstruktiv jetzt in die Beratungen einzutreten». Ein gemeinsamer Erfolg und die dauerhafte Stabilisierung der Altersversorgung in Deutschland seien möglich. Merz bekräftigte insbesondere seine Unterstützung für die geplante Kapitalsäule.

Merz zeigte sich zuversichtlich, dass die geplanten Reformen Wirkung zeigen. Der Kanzler wertete die Rentenreform dabei als zentralen Baustein einer umfangreichen Reformagenda. «Wir werden sehr konkrete weitere Vorschläge machen, wie wir auch den Arbeitsmarkt in Deutschland verbessern, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft verbessern.» Merz sagte: «Wenn wir das in der Koalition in diesem Jahr so hinbekommen, wie ich es skizziert habe, mit den weiteren Schritten, die wir noch gehen müssen, dann haben wir wirklich für den Wohlstand, für den Arbeitsmarkt und für die Altersversorgung in Deutschland etwas sehr Grundlegendes neu entschieden.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rente vor Runderneuerung – gegen viele Widerstände
Altersvorsorge

Rente vor Runderneuerung – gegen viele Widerstände

Der Kanzler und seine Arbeitsministerin wollen die neuen Rentenvorschläge komplett umsetzen. Zum Start des Reformprozesses zeigt sich, worum jetzt gestritten werden dürfte.

23.06.2026

Empörung über Merz: Künftig nur Basisabsicherung bei Rente?
Alterssicherung

Empörung über Merz: Künftig nur Basisabsicherung bei Rente?

Soll die Rente in Zukunft allenfalls noch eine «Basisabsicherung» sein? Der Kanzler löst mit einer Prognose zur Alterssicherung eine Welle der Entrüstung aus. Was könnte auf die Menschen zukommen?

21.04.2026

Merz: Gesetzliche Rente wird nur noch Basisabsicherung sein
Reformdebatte

Merz: Gesetzliche Rente wird nur noch Basisabsicherung sein

Bundeskanzler Merz ist Anfang Mai ein Jahr im Amt - und übt Selbstkritik. Große Reformen sollen kommen, mit Folgen für viele Menschen.

20.04.2026

Merz und Grüne zoffen sich über Gewalt gegen Frauen
Bundestag

Merz und Grüne zoffen sich über Gewalt gegen Frauen

In der Regierungsbefragung des Bundestags gerät der Kanzler mit zwei Grünen-Abgeordneten aneinander. Es geht um das Thema Gewalt gegen Frauen im Internet.

25.03.2026

Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien
Bundesregierung

Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien

Bei einem Besuch in Frankfurt trifft sich der Kanzler mit Managern am Bankenplatz und betont: Ohne die Finanzmärkte wird es schwer bei der Reform der Rente und beim Ausbau der Infrastruktur.

16.12.2025