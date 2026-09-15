Kanzler-Krise

Merz sagt Reise zur UN-Generaldebatte nach New York ab

Merz steht innenpolitisch massiv unter Druck. Das ist offensichtlich der Grund, warum er einen wichtigen Auslandstermin absagt.

Merz plant die Woche nach der Landtagswahl um. Foto: Christoph Soeder/dpa
Merz plant die Woche nach der Landtagswahl um.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine für nächste Woche geplante Reise zur UN-Generaldebatte nach New York abgesagt. «Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist», erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. 

Die Rede des Kanzlers in der Generaldebatte der UN-Vollversammlung war von den Vereinten Nationen für Mittwoch am späten Nachmittag eingeplant – drei Tage nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Diese beiden Wahlen gelten als mitentscheidend für die politische Zukunft des Kanzlers. Er ist seit dem Wahldebakel der CDU massiv unter Druck.

Am Montag tagen die Spitzengremien der CDU, am Mittwoch die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

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Generaldebatte jedes Jahr im September

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet jedes Jahr im September statt. Merz hatte im vergangenen Jahr auf eine Teilnahme verzichtet. Für Deutschland hatte stattdessen Außenminister Johann Wadephul (CDU) geredet. Das wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr so sein.

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