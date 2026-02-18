Nukleare Abschreckung

Merz schließt atomare Bewaffnung Deutschlands aus

Mit der Münchner Sicherheitskonferenz hat die Debatte über eine stärkere europäische atomare Abschreckung Fahrt aufgenommen. Der Kanzler zieht aber eine rote Linie.

Der Kanzler mit seiner Rede in München erheblich dazu beigetragen, dass nun intensiv über eine europäische nukleare Abschreckung diskutiert wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Der Kanzler mit seiner Rede in München erheblich dazu beigetragen, dass nun intensiv über eine europäische nukleare Abschreckung diskutiert wird.

Berlin (dpa) - In der Debatte über eine europäische nukleare Abschreckung hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Beschaffung deutscher Atomwaffen ausgeschlossen. «Ich möchte nicht, dass Deutschland über eine eigenständige atomare Bewaffnung nachdenkt», sagte er dem Politik-Podcast «Machtwechsel». Er verwies dabei auf bestehende Verträge, in denen sich Deutschland verpflichtet hat, von einer atomaren Bewaffnung abzusehen: den Zwei-plus-Vier-Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung von 1990 und den Atomwaffensperrvertrag von 1970.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Deutsche Kampfjets mit französischen Atomwaffen möglich 

Vorstellen kann sich Merz aber, Bundeswehr-Flugzeuge für einen möglichen Einsatz französischer oder britischer Atombomben bereitzustellen. Für den Einsatz von US-Atomwaffen sind bereits jetzt Tornado-Kampfjets auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert. «Denktheoretisch wäre möglich, dass auch für die britischen und für die französischen Atomwaffen gelten zu lassen», sagte Merz.

Merz führt Gespräche mit Macron

Der Kanzler hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, dass er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Gespräche über eine gemeinsame europäische Abschreckung führe. Macron hatte Deutschland und anderen EU-Partnern solche Gespräche bereits 2020 während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump angeboten. Bei der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stieß er aber auf genauso wenig Resonanz wie bei ihrem Nachfolger Olaf Scholz (SPD), bevor Merz (CDU) jetzt das Angebot angenommen hat.

Die atomare Abschreckung der Nato basiert derzeit hauptsächlich auf den US-Atomwaffen, von denen Schätzungen zufolge noch etwa 100 in Europa stationiert sein sollen, einige davon in Büchel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie realistisch ist ein europäischer Atom-Schirm?
Nukleare Abschreckung

Wie realistisch ist ein europäischer Atom-Schirm?

Kanzler Merz hat das französische Angebot angenommen, über einen europäischen Nuklearschirm zu reden. Worum geht es dabei genau?

16.02.2026

Laschet: Atomfrage steht nicht direkt zur Entscheidung an
Nukleare Abschreckung

Laschet: Atomfrage steht nicht direkt zur Entscheidung an

Braucht Europa einen eigenen Atomschirm? Deutschland und Frankreich reden nach Angaben des Kanzlers zumindest darüber. CDU-Außenpolitiker Laschet dämpft die Erwartungen.

16.02.2026

Merz und Macron reden über möglichen europäischen Atomschirm
Münchner Sicherheitskonferenz

Merz und Macron reden über möglichen europäischen Atomschirm

Braucht Europa einen eigenen Atomschirm? Für deutsche Politiker war diese Frage lange ein Tabu. Mit Kanzler Merz kommt nun Bewegung in die Diskussion.

13.02.2026

EVP-Chef Weber macht Druck für europäischen Atomschirm
Nukleare Abschreckung

EVP-Chef Weber macht Druck für europäischen Atomschirm

Der französische Präsident hat schon 2020 einen europäischen nuklearen Schutzschirm vorgeschlagen. Die Resonanz war lange sehr zurückhaltend. Jetzt könnte das Projekt aber Fahrt aufnehmen.

31.01.2026

Verteidigung

Debatte über atomare Abschreckung: Scholz und Lindner uneins

Die Drohungen Trumps gegen Nato-Verbündete führen dazu, dass nun sogar über eine EU-Atombombe diskutiert wird. Der Kanzler und sein Finanzminister sind sich bei dem Thema nicht einig.

13.02.2024