Merz: Union geht nicht in Koalitionswahlkampf

Berlin (dpa) - Die Union will nach Angaben von CDU-Chef Friedrich Merz ohne Aussagen zu bevorzugten möglichen Regierungspartnern in die Bundestagswahl 2025 ziehen. «Wir werden nicht in einen Koalitionswahlkampf gehen», sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur vor einer Klausur des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion in Neuhardenberg. «Sondern wir gehen in einen Wahlkampf der CDU und der CSU, mit dem Ziel, ein möglichst gutes Ergebnis für uns zu erzielen.» Merz äußerte sich skeptisch über die aktuellen Regierungsparteien Grüne und FDP.