Merz besteht auf Zurückweisungen an den Grenzen

Augsburg (dpa) - Im Streit über die Migrationspolitik besteht CDU-Chef Friedrich Merz auf der Möglichkeit zu Zurückweisungen an den Grenzen - die Einigung der Ampel-Fraktionen auf ein sogenanntes Sicherheitspaket ist für ihn deshalb unzureichend. Die Zurückweisungen an den Grenzen fehlten in dem Konzept völlig, kritisierte der gemeinsame Unions-Kanzlerkandidat am Samstag in einer Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.