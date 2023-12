Merz: Werde Machtkampf um Kanzlerkandidatur nicht zulassen

«Dafür verstehen Markus Söder und ich uns einfach auch persönlich zu gut», sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Und er weiß auch, dass wir das nicht so wiederholen werden und auch nicht wollen wie 2021.» Der CDU-Vorsitzende fügte hinzu: «Ich werde es auch nicht zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht.»

Auf die Frage, ob er bei einer vorgezogenen Neuwahl des Bundestages der «geborene Kanzlerkandidat» sei, antwortete Merz zurückhaltend. «Darüber sprechen wir in der Union zwischen CDU und CSU. Erst die Parteivorsitzenden, dann selbstverständlich auch die Landesvorsitzenden. Wenn es so weit ist. Und daran halten wir uns.»

Er gehe «mit einer großen Demut und einem ganz großen Respekt an diese Frage heran, weil ich weiß, dass dieses Amt das wichtigste Amt ist, das in der Bundesrepublik Deutschland politisch zu vergeben ist», sagte Merz über eine mögliche Kanzlerkandidatur. Das Amt verlange hohe internationale Präsenz und hohen internationalen Respekt. «Ich habe dabei auch eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, die ich selber auch für mich selbst noch einmal sorgfältig reflektieren werde und entscheiden werde. Das ist keine Selbstverständlichkeit.»

Auf den Hinweis, dass die voraussichtlichen Präsidentschaftsbewerber in den USA bei den dortigen Wahlen 2024 deutlich älter seien, sagte Merz: «Und gerade weil es in den USA so ist, ist es für mich eher ein warnender Hinweis, es auch nicht einfach für selbstverständlich zu nehmen, dass man in diesem Alter ein solches Amt wirklich noch ausfüllen kann.» US-Präsident Joe Biden ist 81 Jahre alt, sein möglicher Herausforderer und Amtsvorgänger Donald Trump 77 Jahre.